Supercoppa Italiana format Final Four, ecco quanto guadagnano Lega Serie A e le quattro squadre

La Supercoppa Italiana cambia il proprio format e passa a quattro squadre. La notizia era nell’aria, ora è ufficiale ed è bene ricordare quali siano gli introiti e il montepremi che l’Arabia Saudita, sede del torneo nel 2024, 2025, 2028 e 2029, elargirà alla Lega Serie A e dunque a cascata alle squadre. Come spiegato dall’ad Luigi De Siervo, con la formula a quattro la Lega di A incasserà 23 milioni di euro. Se invece si dovesse tornare alla finale a due l’introito si ridurrebbe a 12 milioni di euro, il tutto da dividere ai club coinvolti. Non è ancora chiaro se per le Final Four la cifra stanziata sarà uguale per ogni club o se le finaliste (e la vincitrice) incasseranno una cifra maggiore rispetto alle semifinaliste perdenti.