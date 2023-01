Supercoppa Italiana, Dzeko beffa Tonali. E i social non perdonano: “Dove è andato?” (TWEET)

di Redazione 27

Uno scatto, un dribbling, un tiro, un gol. Semplicemente Edin Dzeko che firma il 2-0 dell’Inter contro il Milan nella finale di Supercoppa Italiana e diventa anche il marcatore più anziano della storia della Supercoppa, superando anche Cristiano Ronaldo. Ma è la preparazione al gol la giocata che fa esplodere lo spicchio nerazzurro a Riyadh. Un dribbling superlativo su Sandro Tonali, apparso però fin troppo leggero sulla marcatura del bosniaco, che con una finta di corpo si libera completamente dell’ex Brescia. E i social non perdonano: “Dove va?”, è la domanda che compare con più frequenza su Twitter. Le reazioni si dividono tra gli sfottò degli interisti e lo stupore dei milanisti. Una giocata non da Tonali, ma è tutto vero. Il Milan, in avvio, è tradita dal giocatore forse più forte del suo centrocampo.

Una gif di chi da 2 anni dice "Tonali è meglio di Barella" #MilanInter pic.twitter.com/g4CbG9kpaW — GabryKeegan (@GarboeK) January 18, 2023

Avoglia a preoccuparti di Kjaer e Messias se Theo Bennacer e Tonali sono questi — Pepito Sbazzeguti 🍫 (@ildumba) January 18, 2023

Tonali sembrava me quando esco a cannone al campetto, con la differenza che lui è un professionista.#MilanInter — average Jimmy Butler enjoyer (@molteale055) January 18, 2023

Ma dove stava andando Tonali 😂😂😂😂 EEEDIIIIIIN 😍⚫🔵💪#MilanInter #SupercoppaItaliana — Francesco Littera (@fralittera) January 18, 2023

Quando due come Tonali e Bennacer sbagliano passaggi elementari c’è qualcosa che non va — RoberH – #AntiMessias (@roberh99) January 18, 2023

Ma Tonali al BAR con la finta di Dzeko alla Milito?!??!?!?!! Ma che razza di gol ha fatto EDIIIIIIIIIN ⚫🔵 #FCIM #MilanInter — Raffaelecaru (@raffaelecaru) January 18, 2023