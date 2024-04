Supercoppa, il Milan tifa Juventus in Coppa Italia: con Allegri in finale basta stare davanti al Bologna

Stadio Olimpico, Lazio-Juventus. La semifinale di ritorno di Coppa Italia riparte dal 2-0 per la formazione bianconera di Massimiliano Allegri, che cercherà di difendere sul campo della squadra di Tudor il risultato acquisito allo Stadium. La Juve avrà un tifoso speciale in più, il Milan. La ragione è legata alla Supercoppa Italiana che anche nella prossima stagione si svolgerà con il format delle final four, che vedranno in campo la squadra campione d’Italia, la seconda classificata e le due finaliste di Coppa Italia. Al momento il Milan è la seconda forza del campionato e sarebbe qualificata, ma la Juventus è ancora in corsa, pur essendo distante sette lunghezze. Con la Juventus in finale, però, il Milan starebbe ancora più tranquillo perché in quel caso anche la terza posizione regalerebbe ai rossoneri la qualificazione alla Supercoppa Italiana. Solo il Bologna in quel caso rappresenterebbe un’insidia, ma Thiago Motta è lontano nove punti. Come si legge nel regolamento, infatti, “Se la vincitrice e/o la seconda classificata in Campionato corrispondono a una o entrambe le finaliste di Coppa Italia, subentra la terza ed eventualmente la quarta classificata in Campionato”. Per ora, come detto, il discorso non si pone con il Milan stabile in seconda posizione. Ma sarebbe un cumulo di pressioni in meno per una squadra che vuole chiudere bene il campionato e assicurarsi l’opportunità di vincere un trofeo nella prossima annata.