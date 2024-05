Milan-Genoa, rivedi la conferenza stampa di Pioli (VIDEO)

“Se mi piace la pizza? Mi piacciono i cappelletti in brodo, è il mio piatto preferito perché sono di Parma. Ma mangio tutto”. Lo ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa, rispondendo ad una domanda legata alle tante voci che in questi giorni legano il suo futuro a quello del Napoli. L’allenatore, che ha ribadito più volte di non voler parlare di quello che accadrà a giugno, ha risposto con una battuta, ma ha colto la palla al balzo per complimentarsi con Fabio Pecchia per la promozione ottenuta in Serie A alla guida dei crociati: “Sono un tifoso del Parma e ho fatto i complimenti a Fabio per il lavoro che ha fatto”. “Abbiamo l’occasione di dimostrare di essere un gruppo coeso che ha a cuore le sorti del club. Le motivazioni ci sono. Non abbiamo ancora finito il nostro lavoro. Il rapporto dei dirigenti è sempre stato buono e lo sarà anche a fine campionato, anche quando parleremo del nostro futuro”, ha concluso.