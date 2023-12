Stefano Borghi sulla corsa scudetto: “L’Inter ha qualcosa in più, ma è psicologicamente inquieta”

Stefano Borghi, giornalista di DAZN, ha analizzato la corsa Scudetto al termine della sfida contro Juventus e Roma, terminata 1-0 per i bianconeri, addossando una pressione psicologica all’Inter.

“C’è lo scontro diretto, il 4 febbraio – continua Borghi -. Secondo me in questo momento il vero fattore da considerare è quello psicologico. La Juventus rimane lì attaccata, l’Inter ha qualcosa in più ma psicologicamente è un po’ inquieta perché i bianconeri con questo tipo di gioco fa risultati ed è lì“.