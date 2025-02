Oltre il danno la beffa. Per Lautaro Martinez quella contro la Juventus è stata una serataccia sotto tutti gli aspetti e il toro non l’ha certo nascosto, immortalato dalle videocamere curiose di DAZN.

Non si può dire che l’Inter abbia giocato male all’Allianz Arena, almeno non nel primo tempo. Ha sprecato tanto, però, portando all’inevitabile verdetto finale che al triplice fischio ha regalato la vittoria alla Juventus di un Thiago Motta sempre in discussione. Se da un lato c’era Dusan Vlahovic relegato in panchina, dall’altro Lautaro Martinez è riuscito a sprecare tante occasioni, alcune più semplici di altre, facendo pertanto infuriare i tifosi sugli spalti.

Non c’è solo lui nel banco degli imputati, sia chiaro, perché anche Inzaghi non l’ha passata poi tanto liscia e qualche fischio se lo è beccato persino lui, artefice dell’ultimo scudetto. Era una gara importante e i 3 punti avrebbero consentito all’Inter di scavalcare il Napoli, fermato nuovamente sul pareggio da una Lazio che tra l’altro avrebbe meritato di più. Al contempo Inzaghi avrebbe potuto staccare ulteriormente l’Atalanta, anch’essa arginata inaspettatamente nella casalinga contro il Cagliari. Lautaro non l’ha prese per niente bene e a fine partita ha dato sfogo a tutta la sua rabbia, ora però le immagini sono finite sotto gli occhi del giudice sportivo.

Prova TV per Lautaro, salterà il Napoli?

Accadde proprio a Simone Inzaghi nel 2021, quando a seguito delle gara contro il Sassuolo il tecnico – allora sulla panchina della Lazio – si era lasciato andare a qualche parolona di troppo. Il mister piacentino patteggiò e se la cavò con una multa, anche se il regolamento ad oggi parla chiaro e sembrano esserci poche chance per il capitano dell’Inter. Al termine della gara Lautaro è stato inquadrato mentre inveiva ripetutamente a seguito della sconfitta firmata Conceicao e, proprio dietro di lui, stava transitando anche Simone Inzaghi.

Ad oggi il regolamento non prevede più il patteggiamento tra le possibili soluzioni e per questo il Toro dell’Albiceleste potrebbe essere sanzionato con una giornata di squalifica, ferma restando la fattispecie di bestemmia ripetuta. C’è però un precedente che può salvare il capitano nerazzurro e tutto questo per merito di DAZN. Sì, perché le immagini che immortalano Martinez sono prive di audio e per tale motivo non sarebbe possibile rilevare l’effettiva pronuncia delle parole incriminate, nonostante il labiale sia stato chiaro a tutti sin da subito. Accadde lo stesso a Cristante, quando in seguito a una chiara espressione blasfema non subì alcuna squalifica in mancanza di una prova audio.