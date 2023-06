Stadio Roma a Pietralata, i comitati per il no: “Impugneremo la delibera al Tar”

“Ogni dichiarazione dell’assessore Maurizio Veloccia è per noi una occasione per ribadire, qualora ce ne fosse ancora bisogno, che la reale volontà di questa giunta è di portare avanti a tappe forzate un progetto tanto inaccettabile nella prevista localizzazione quanto costoso per le tasche dei cittadini di tutta Roma”. Lo scrivono in una nota le associazioni territoriali contrarie al progetto sul nuovo stadio giallorosso a Pietralata. “L’assessore ha difatti già deciso ‘di avviare e completare in tempo piuttosto ristretto’ il dibattito pubblico, sancendo pertanto l’inutilità di un momento dell’iter, che invece dovrebbe essere dedicato al dialogo, alla condivisione e all’ascolto delle istanze dei cittadini e delle associazioni del II e del IV Municipio – spiegano – Un modo per rimarcare la distanza siderale che divide la politica comunale e municipale dai cittadini. Un vero vulnus democratico che riteniamo estremamente grave”.

“Cogliamo l’occasione per informare l’assessore, il sindaco, i Municipi e l’As Roma, che procederemo a contestare al Tar la delibera di pubblico interesse approvata il 9 maggio (pubblicata il 6 giugno) – proseguono – e qualsiasi altro documento verrà prodotto; che ci opporremo in ogni sede riterremo opportuna, sino all’ultimo grado di giudizio, per impedire gli eventuali espropri o allontanamenti che riguarderanno le famiglie abitanti e residenti nell’area individuata, sia perpetrate dal Comune che da terzi, e che difenderemo attraverso la condivisione, la conoscenza e la partecipazione il parco di Pietralata che spetta ai cittadini”.

“È giunto il momento – si legge infine – di smascherare la finzione delle dichiarazioni ambientaliste e ecologiste di questa giunta e dei suoi rappresentanti che con la scusa della lotta all’inquinamento adottano azioni liberticide ed economicamente svantaggiose per i cittadini, salvo poi condannare alla cementificazione 14 ettari di verde pubblico, sacrificandoli sull’altare della speculazione edilizia e di interessi privati”.