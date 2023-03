Scontri in Napoli-Eintracht, i tifosi partenopei: “Compriamo nei bar che sono stati danneggiati”

Napoli-Eintracht Francoforte probabilmente è passata alla storia per tutto il brutto contorno successo nelle ore precedenti e successive al match. Gli scontri nel cuore del città sono una ferita che non si chiuderà facilmente per tutto il mondo napoletano. Particolare e rispettabile è stata l’iniziativa partita dai tifosi del Napoli che, sui gruppi social del tifo organizzato, hanno voluto lanciare un segnale di solidarietà nei confronti di tutte quelle attività che sono state colpite dagli attacchi scellerati dei tifosi tedeschi.

Questo il messaggio dei tifosi del Napoli “Ci troviamo ancora una volta soli a difendere ed aiutare concretamente la nostra città. Al di là dello squallido teatrino andato in onda dopo Napoli-Francoforte in Prefettura e sui giornali, con la partecipazione di un presidente con deliri di onnipotenza e questore, prefetto e sindaco che, in evidente stato di imbarazzo, non hanno fatto altro che accusare altri dei loro errori resta un dato: nessuno di loro si è impegnato nel supportare i commercianti di piazza del Gesù, danneggiati proprio dalla loro inefficienza“.

La nota si conclude così: “Ci pensiamo ancora una volta noi ultras, perché quando diciamo ‘Napoli siamo noi’ non è uno slogan vuoto”. Pertanto invitiamo tutti i tifosi del Napoli e di Napoli venerdì 24 marzo dalle ore 20 a comprare una bibita presso quei bar a cui è stato arrecato danno. Ci troverete là, nel cuore della nostra città, a fare qualcosa di concreto. Le chiacchiere, i giudizi e le volgarità le lasciamo agli altri“.