Stadio della Roma, Gualtieri: “Obiettivo voto in aula entro aprile”

“Stiamo lavorando per avere il voto dell’aula” sulla delibera di pubblica utilità dello Stadio della Roma “dopo Pasqua, il prima possibile. L’obiettivo è chiudere ad aprile”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della riunione di questa sera a Palazzo Chigi dove si è tenuto il tavolo sul Giubileo. Lo scorso 3 ottobre 2022 la società giallorossa ha presentato uno studio di fattibilità per la realizzazione di un nuovo stadio di calcio in un’area di proprietà del Comune a Pietralata. Un mese dopo è iniziata la conferenza dei servizi preliminare, al termine della quale la Giunta ha approvato una delibera che riconosce il pubblico interesse allo studio di fattibilità per il nuovo stadio. L’impianto prevede una capienza complessiva di 55.000 posti estendibile a 62.000, oltre a 10.000 stalli per motorini e biciclette e 4.044 posti auto dislocati su diverse aree.