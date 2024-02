Stadi Roma e Lazio, Onorato: “Per Pietralata si fa sul serio. Per il Flaminio aspettiamo il progetto di Lotito”

Un 2024 importante per l’impiantistica sportiva a Roma. L’assessore al Turismo e allo Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato si è soffermato sulla situazione legata a Roma e Lazio, partendo dal club giallorosso che in queste settimane deve presentare il progetto definitivo per l’impianto di Pietralata: “Abbiamo dimostrato di fare i fatti, non le parole. A questo punto sta alla Roma che deve presentare un progetto. Noi quello che dovevamo fare lo abbiamo fatto. E in tempi record. Quando la Roma presenterà un progetto esecutivo andremo a concludere l’iter. Ma è la dimostrazione che si fa sul serio”, ha detto Onorato a margine della presentazione del Carnevale di Cinecittà World. Per lo stadio della Lazio invece “aspettiamo il progetto di Lotito sul Flaminio. C’è sempre stato un dialogo costante, per fortuna o purtroppo il Flaminio è del dipartimento Sport. Io ho preparato anche due possibili alternative. Naturalmente, priorità assoluta alla Lazio, ma mi sembra che il presidente Lotito si sia esposto in maniera molto chiara, allo stesso modo il sindaco, credo si sia dimostrata la totale apertura. Sarebbe una pagina stupenda per Roma se la Roma facesse lo stadio a Pietralata e la Lazio al Flaminio. Valorizzeremmo in maniera enorme la nostra stupenda città”.