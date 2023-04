Spezia-Salernitana 1-1, Semplici: “Bravi a reagire, la prestazione è stata positiva”

Il tecnico dello Spezia, Leonardo Semplici, dopo il pareggio per 1-1 contro la Salernitana nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Non siamo riusciti a mettere in difficoltà la Salernitana, anzi dopo il loro gol siamo andati un po’ in difficoltà. Poi nel secondo tempo ho portato degli accorgimenti e nella ripresa abbiamo fatto una grande partita, da squadra vera. Non era semplice ribaltare la situazione. Già altre volte in casa siamo partiti in difficoltà, poi i ragazzi sono stati bravi a reagire provando sempre a fare la gara. Alla fine potevamo anche vincere, ma la prestazione è stata positiva”.

“Daniel Maldini quando sono arrivato era in difficoltà, io gli ho dato fiducia perchè ha qualità, forza, tecnica e personalità. Può essere un’arma importante per lo Spezia, ma penso che oggi è da elogiare tutta la squadra. Abbiamo cercato i tre punti fino alla fine, non ci siamo riusciti ma siamo sulla strada giusta”, ha concluso Semplici.