Monza-Lazio, Sarri: “Buona partita, non mi è piaciuta la parte finale”

“Il Monza è una squadra che ti fa soffrire, abbiamo fatto una buona partita anche se la parte finale non mi è piaciuta. Abbiamo preso 3 punti importanti in una corsa che è ancora molto lunga, abbiamo recuperato tanti punti ma può succedere a tutti. Non era un obiettivo impossibile un mese fa, ma non è fatta adesso”. Queste le dichiarazioni di Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, dopo la vittoria sul Monza ai microfoni di DAZN. Poi una riflessione sulla stagione: “Avere solidità difensiva ci permette di stare nelle zone alte della classifica. Abbiamo fatto tesoro degli errori del passato, in questo senso la squadra mi dà segnali positivi. Quello che abbiamo guadagnato in campionato lo abbiamo perso in Europa, ma speriamo che questo passo di maturità che la squadra sta dimostrando di poter fare vada fino in fondo. Sono contento di quello che vedo da parte della squadra, ma domani si pensa alla Juventus perché per essere maturi dobbiamo proiettarci alla partita successiva”, ha proseguito. Infine una riflessione su Milinkovic-Savic: “Ha fatto un percorso inverso al resto della squadra. Ho visto un giocatore in crescita, se continua così sarà determinante”, conclude Sarri.