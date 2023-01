Spezia-Roma, gol di Abraham: assist di Dybala, raddoppiano i giallorossi (VIDEO)

di Antonio Sepe 65

Il video del gol di Abraham nel match Spezia-Roma, valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. I giallorossi raddoppiano grazie al proprio bomber, che torna a segnare dopo la rete nel finale contro il Milan. Assist di Dybala e conclusione vincente dell’attaccante inglese, che dopo aver dribblato un difensore non sbaglia a tu per tu col portiere. In alto il video del gol. I diritti video sono in esclusiva della Lega di Serie A e di Dazn, ecco i rispettivi canali Youtube per rivedere tutto.

CANALE YOUTUBE LEGA SERIE A

CANALE YOUTUBE DAZN