Spezia-Napoli, rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti (VIDEO)

di Giorgio Billone 25

Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Napoli, match valido per la ventunesima giornata di Serie A: rivedi di seguito il video con le sue parole al Konami Center di Castel Volturno. Il tecnico toscano ha presentato i temi della complicata partita contro gli aquilotti, dove i tre punti in palio sono però fondamentali per puntellare ulteriormente lo scudetto. In alto ecco le immagini.