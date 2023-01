Spezia-Lecce 0-0, Baroni: “Sono soddisfatto dei ragazzi. Banda? E’ una risorsa importante”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni, il pareggio a reti bianche contro lo Spezia nel match del Picco valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono soddisfatto dei ragazzi, devo fare loro i complimenti. Abbiamo avuto diverse occasioni, Dragowski ha fatto molte parate. Serviva una prestazione così contro una squadra fisica, anche se abbiamo un po’ patito le condizioni del terreno di gioco. Banda è molto bravo a strappare, deve migliorare nella scelta negli ultimi venti metri. Per noi è una risorsa importante, ha fatto molto bene anche con la Lazio. E’ importante avere dei cambi e dei giocatori per fare staffette di livello. Ho un gruppo giovane e disponibile, ho cercato di liberare i ragazzi dal timore e di lasciarli andare con il giusto coraggio. Devono giocare con gioia”.

Sul potenziale di Lorenzo Colombo: “Il destino è nelle sue mani, ha fame e voglia. Non si accontenta, ha qualità e spesso è lui a stimolare noi. E’ un ragazzo molto giovane che inizia ad avere continuità di minutaggio e potrebbe pagare qualcosa a livello nervoso, ma può avere un futuro importante”.

“Il settore giovanile mi ha aiutato nella mia formazione, i ragazzi giovani vanno aiutati ad inserirsi e a crescere. Oggi era importante anche da punto di vista della personalità, non era un campo facile. Arrivavamo da un risultato importante, ma alla squadra ho detto che queste sono le nostre partite. Non guardo la classifica, in Serie A è sempre complicato vincere. Questa squadra passa soprattutto dal lavoro settimanale, su cui sono pienamente focalizzato”, ha concluso l’allenatore giallorosso.