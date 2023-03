Spezia-Inter, buone notizie per Inzaghi: Dimarco e Correa verso il recupero

L’Inter ha iniziato la propria marcia di avvicinamento all’anticipo di venerdì sera, quando i nerazzurri faranno visita allo Spezia di Semplici in un “Picco” già tutto esaurito per la ventiseiesima giornata della Serie A 2022/2023. A livello di formazione, Simone Inzaghi potrebbe ritrovare sia Dimarco che Correa: sia l’esterno che l’argentino infatti dovrebbero tornare a disposizione, in particolare Correa che è fuori dall’inizio di febbraio per una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Sembra invece rimandato il ritorno di Skriniar, ancora alle prese con fastidiosi problemi alla schiena.

In attacco Dzeko e Lukaku sembrano destinati a giocarsi in ballottaggio una maglia da titolare, accanto all’inamovibile Lautaro Martinez. L’argentino infatti è già a quota 17 gol stagionali e nell’anno solare 2023 ha trovato una grande continuità di rendimento. Possibile che gli altri due attaccanti possano alternarsi tra lo Spezia e il ritorno di Champions in casa del Porto.