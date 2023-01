Spezia-Atalanta, guai per Gotti: infortunio anche per Zoet, entra il terzo portiere Zovko

Tegola in casa Spezia per l’infortunio occorso al portiere Joroen Zoet, costretto al cambio dopo un quarto d’ora contro l’Atalanta dopo un brutto scontro in uscita su Zapata. E sono guai veri per Gotti, visto che l’olandese è già il secondo dell’infortunato Dragowski. A questo punto, deve entrare Petar Zovko, il terzo portiere del club ligure, dunque in grave difficoltà per quanto riguarda la difesa dei pali.