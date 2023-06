Spareggio Spezia-Verona, Orsato dirigerà il match salvezza

Lo storico spareggio salvezza tra Spezia e Verona (in programma alle 20:45 di domenica a Reggio Emilia) sarà diretto da Daniele Orsato della sezione di Schio. Altamente prevedibile la scelta di un big da parte del designatore Gianluca Rocchi per una partita da dentro o fuori che determinerà la terza retrocessa in Serie B, dopo Sampdoria e Cremonese. Al Var ci sarà Irrati, quarto uomo sarà Massa.

Le designazioni arbitrali

SPEZIA – H. VERONA h. 20.45

ORSATO

MELI – COLAROSSI

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: PICCININ