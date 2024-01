Sommer: “Mi manca la Svizzera, ma all’Inter sto bene. Al ritiro non ci penso”

Il portiere dell’Inter, Yann Sommer, ha rilasciato un’intervista a “Schweizer Illustrierte“, toccando vari temi tra cui il suo futuro: “Al ritiro per il momento non ci penso. Sto bene sia dal punto di vista fisico che mentale e giocare mi piace tanto, specialmente adesso all’Inter. La Svizzera mi manca, ma sto bene dove sono adesso“. Proprio della sua patria ha poi parlato Sommer: “Spero di avvicinare le persone alla Svizzera affinché possano scoprire la sua bellezza. Giocare gli Europei significa molto per me, vogliamo rendere orgogliosi i tifosi e tutto il paese“.