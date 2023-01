Sky Sport: “La Roma apre alla cessione di Zaniolo. Premier e Bundesliga interessate”

La Roma ha aperto alla cessione di Nicolò Zaniolo. Secondo Sky Sport, i giallorossi sarebbero disposti a lasciar partire il classe 1999 già in questa sessione di mercato invernale. Gli agenti dell’attaccante classe 1999 sono già a lavoro per trovare offerte. Da tempo c’è l’interesse del Tottenham, con Paratici che ha già recapitato un’offerta di prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Tra le squadre interessate c’è il West Ham, ma anche il Borussia Dortmund in Bundesliga ha fatto un sondaggio.