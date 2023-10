Sky Calcio Club, Caressa parte per Pechino Express: al suo posto arriva Fabio Tavelli

Il telecronista e conduttore di Sky Sport, Fabio Caressa, come noto, dovrà lasciare temporaneamente la conduzione del suo programma Sky Calcio Club per partire alla volta dell’Oriente e partecipare a Pechino Express. A sostituire Caressa per le prossime puntate, dunque, stando a quanto riportato da TVBlog sarà Fabio Tavelli, già conduttore di F1 Race Anatomy. Sempre secondo il sito l’assenza di Caressa dovrebbe durare per circa quattro weekend, quelli del 22 e 29 ottobre 5 e 12 novembre. Questa decisione è volta anche ad evitare degli eventuali spoiler.