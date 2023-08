Sky, Berardi vuole la Juventus: manca però l’intesa con il Sassuolo

Delicata la situazione di Domenico Berardi, ai margini del Sassuolo per scelta personale. Secondo quanto riporta Sky Sport, non giocherà nel match d’esordio di Serie A contro l’Atalanta e probabilmente salterà anche le prossime due partite di Serie A, quelle che si disputano a trattative ancora aperte. Berardi aspetta una mossa ufficiale da parte della Juventus, club con cui ha già un accordo, che però non è mai arrivata alla società di appartenenza. Al momento i neroverdi lo hanno tolto dal mercato, visto che l’intesa tra bianconeri e il Sassuolo non è mai arrivata. La Juventus è pronta a offrire circa 20 milioni per un prestito biennale con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Il Sassuolo invece chiede molto di più, per dare il via libera al giocatore.