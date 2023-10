Sky, 114 partite match di Serie A in co-esclusiva sino al 2029: tutti i dettagli e le novità

Sky ha acquisito per il ciclo 2024/2029 i diritti in co-esclusiva di 3 partite a giornata per un totale di 114 match di Serie A a stagione, insieme agli highlights di tutti i 380 incontri, ai diritti di archivio delle stagioni correnti e a quelli in esclusiva di tutti i match di Serie A per bar, hotel e altri locali pubblici. Dalla stagione 2024/2025 Sky rafforza così la sua offerta di calcio e si conferma la Casa dello Sport in Italia, con anche motori, tennis, basket e molto altro, per un totale di oltre 20 discipline sportive.

Dalla stagione 2024/2025, la Serie A sarà protagonista su Sky e in streaming su Now, con tre appuntamenti serali di grande calcio italiano: il sabato alle 20.45, la domenica alle 18 e il lunedì alle 20.45. A differenza del ciclo attuale, il pacchetto acquisito comprenderà anche 4 big match per ogni stagione e prevede un sistema di pick decisamente più favorevole (la seconda e la quarta al posto della terza e della sesta di questo triennio), che assicurerà a Sky e Now di trasmettere alcune tra le più importanti sfide per ogni turno.

Tutte le partite saranno disponibili anche con l’altissima definizione del 4K e, grazie agli highlights di tutte le 380 partite, Sky Sport offrirà inoltre le immagini più rilevanti di tutti i match, con studi pre e post-partita e aggiornamenti su Sky Sport 24. Il racconto sarà ancora più ricco e completo con l’acquisizione dei diritti di archivio delle stagioni correnti. Per quanto riguarda i clienti Sky Business di bar, hotel e altri locali pubblici, anche per il ciclo 2024/2029, Sky offrirà tutte le partite di Serie A sui canali Sky Sport Bar, sempre con il commento della squadra di Sky Sport.