Melissa Satta si difende: “Colpa mia del calo di Berrettini? Ogni tanto serve un capro espiatorio”

Ospite della trasmissione Belve su Rai 2, Melissa Satta ha finalmente risposto alle critiche dopo esser stata accusata di essere responsabile del calo di Matteo Berrettini: “Sono una donna esposta, a volte serve trovare il capro espiatorio“. In merito alle dichiarazioni di Pietrangeli, che accusava il tennista azzurro di “perdere tempo e girare troppi spot”, la showgirl ha dichiarato: “Sono tutti mister. Se uno è un personaggio a 360 gradi, magari ha anche dei doveri da rispettare, ad esempio verso gli sponsor o gli accordi. Tuttavia la professionalità non viene esclusa da altro, uno dovrà pur vivere“. Infine, Melissa Satta ha replicato all’attacco di Paola Ferrari, giornalista di Rai Sport, che ha definito “una scena vecchia e avvilente” i risolini degli ospiti di Sky Calcio Club nel togliersi la giacca: “Questa è una rosicona. Cosa c’è di male nel togliere la giacca, per caso toglie la professionalità a una donna?”