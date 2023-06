Serie A, stop al numero 88 sulle maglie: Pasalic e Basic verso il cambio

Non sarà possibile usare la maglia numero 88 nel campionato di Serie A, questa la dichiarazione d’intenti firmata questa mattina al Viminale tra il ministro Piantedosi, il ministro Abodi e la Federcalcio per la lotta all’antisemitismo. Ad aver utilizzato questo numero sono stati quest’anno Mario Pasalic dell’Atalanta e Toma Basic della Lazio, ma dal prossimo anno cambieranno, come confermato dalle relative società di appartenenza. La Lazio, inoltre, durante l’anno ha ribadito più volte il suo impegno nella lotta all’antisemitismo, aiutando le autorità anche a individuare il tifoso con la maglia 88 e la scritta “Hitlerson” al derby.