Contatto Bastoni-Duda, svelato il dialogo Var-arbitro: “Fammi vedere. Gol regolare”

A Coverciano è andato in scena l’incontro tra vertici arbitrali e stampa. E al centro tecnico è stato svelato l’audio tra l’arbitro di Inter-Verona, Michael Fabbri e il Var, Luigi Nasca. Quest’ultimo, dopo il gol di Frattesi, nota subito a terra Duda, colpito da Bastoni poco prima. “C’è a terra qualcuno. No, aspetta. Fischia, fischia, ma fischia santo cielo. Ma porca troia, oh! Voglio vedere che è successo. Parte tutto da qua, magari si vede il giocatore che cade, lascio questa camera”, dice Nasca mentre Fabbri in campo cerca di tenere a freno le proteste dei giocatori del Verona, offrendo la sua versione: “Ho detto che lui si è alzato, mi ha guardato e poi si è rimesso giù. Si alza, mi guarda e poi si rimette giù, questa è furbizia!”. Nasca intanto parla dal Var, monitorando anche la possibilità di un eventuale fuorigioco: “Fammelo rivedere tutto. Bandiere, qualcosa? No, nessuna bandierina. Vai, vai, vai, vai. Adesso fammi rivedere. Qui è tutto regolare. Fammi rivedere il tiro. Buona, vai, dai veloce. Regolare. Fammi rivedere un attimo solo”. E alla fine sentenzia:“Michael, sono Gigi: gol regolare, gol regolare”. L’episodio è nell’elenco di otto errori riconosciuti dall’AIA in questo girone di andata.