Serie A, Rocchi boccia l’arbitro Massimi dopo Frosinone-Torino: il suo 2023 è finito

La pessima prestazione in occasione della partita Frosinone-Torino rischia di costare uno stop all’arbitro Luca Massimi. Il fischietto 35enne potrebbe infatti aver finito anzitempo il suo 2023 dato che la sua direzione non è piaciuta al designatore Rocchi. L’errore più grave è la mancata espulsione per Oyono, che avrebbe meritato il secondo giallo per il fallo netto ai danni di Bellanova. Male anche al 15′ in occasione del rigore inizialmente assegnato ai ciociari per un fallo di Buongiorno ai danni di Kaio Jorge, prima che il Var segnalasse invece un fallo di Gelli ai danni di Ricci.

L’arbitro di Termoli non figurerà dunque tra le designazioni per i prossimi tre incontri di Serie A da qui a fine 2023. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, che ha inoltre fatto un bilancio del weekend: Rocchi avrebbe apprezzato le direzioni di Collu in Monza-Genoa, quella di Orsato in Juventus-Napoli e anche quella di Rapuano in Roma-Fiorentina. Da rivedere invece quella di Sozza in Salernitana-Bologna poiché manca un rosso a Dia per il calcione rifilato a Saelemaekers al 42′.