Roma, incubo infortuni per Renato Sanches: “Mi hanno lanciato una maledizione”

Immortalato dalle telecamere durante l’intervallo del match tra Roma e Fiorentina, Renato Sanches ha raccontato a Jonathan Ikoné, suo ex compagno di squadra ai tempi del Lille, dei suoi continui infortuni. Il francese ha infatti chiesto al centrocampista che problema fisico avesse e la risposta di quest’ultimo è stata: “Non lo so nemmeno io, forse qualcuno mi ha lanciato una maledizione“.

Non sembra esserci via d’uscita per il portoghese in prestito dal Psg, che sta attraversando un vero e proprio calvario: di fronte a 7 partite giocate, di cui solamente 2 da titolare, ce ne sono ben 11 saltate per infortunio. Quindi lo sfogo e la frustrazione in una conversazione con il vecchio amico, tirando persino in ballo forse sovrannaturali. Dopo le panchine contro Sassuolo e Fiorentina, il ritorno in campo di Renato Sanches potrebbe avvenire in occasione del prossimo incontro di Europa League contro lo Sheriff.