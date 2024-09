Serie A: riparte l’Integrity Tour, l’iniziativa che informa i calciatori sul match-fixing

Giunto alla decima edizione, riparte l’appuntamento con la formazione sui temi dell’integrità sportiva, del betting e del match-fixing dedicato ai calciatori dei club di Serie A, giovanili comprese. L’iniziativa, promossa dalla Lega Serie A, in collaborazione con Sportradar AG e l`Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, ha come scopo quello di educare i calciatori su tematiche cruciali per il regolare svolgimento delle competizioni sportive. Il workshop si svolge presso i rispettivi Centri Sportivi dei Club alla presenza dell’avvocato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l`Italia di Sportradar AG, che spiega ai presenti il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme.

“Spiegare a tutti gli atleti i rischi derivanti dalla ludopatia è una priorità di qualunque Lega professionistica. Per questo, da anni, forniamo alle Società di Serie A questo servizio di formazione insieme ai nostri partner” ha dichiarato l’Amministratore Delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo. “Tra le novità di quest’anno ampio spazio sarà dedicato alla diffusione dell’Intelligenza Artificiale e alle nuove minacce e ai rischi connessi per Club e calciatori“, ha invece spiegato Marcello Presilla. Beniamino Quintieri, Presidente dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale S.p.A., ha infine evidenziato: “L’Integrity Tour è un progetto di primaria importanza per illustrare ai calciatori i rischi legati alle scommesse e al match fixing“.