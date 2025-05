Oggi verrà deciso il calendario dell’ultima giornata di Serie A, che potrebbe vedere le due contendenti per lo scudetto anticipare i propri impegni: ecco co sta sta succedendo.

Si terrà oggi il nuovo Consiglio di Lega che determinerà il calendario dell’ultima giornata del campionato di Serie A. Con tanti verdetti ancora da decidere, dalla lotta per non retrocedere, all’Europa fino, soprattutto, all’assegnazione dello scudetto. Il nodo più intricato riguarda proprio giorno e orario in cui far scendere in campo Napoli e Inter. Questo perché, per quanto remota, esiste ancora la possibilità di un arrivo a pari punti delle squadre di Conte e Inzaghi. E in quel caso si dovrebbe decidere una ulteriore data per lo spareggio, dando, però, il giusto tempo ai nerazzurri per preparare la finale di Champions che si disputerà il 31 maggio.

Se nella serata di ieri, il giorno più probabile sembrava essere giovedì (con eventuale spareggio domenica), questa mattina ha cominciato a circolare l’ipotesi di venerdì 23 maggio, con lo spareggio che si disputerebbe eventualmente lunedì 26, a cinque giorni dalla finale di Champions.

Altro nodo è quello dello stadio in cui disputarlo. Da regolamento dovrebbe essere il Meazza, ma per motivi di ordine pubblico il match potrebbe essere spostato all’Olimpico di Roma. Oggi la decisione su tutte le gare (ricordando l’esigenza di contemporaneità per quelle che riguardano squadre coinvolte nella corsa a uno stesso obiettivo), a cominciare proprio da Como-Inter e Napoli-Cagliari.