Serie A, la nuova classifica: la Juventus è nuovamente terza, almeno per il momento

Ecco la nuova classifica della Serie A 2022/2023. Dopo la sentenza del Collegio di Garanzia dello Sport arrivata quest’oggi la Juventus ha nuovamente i 15 punti tolti per il caso plusvalenze. Ma momentaneamente e in attesa della nuova sentenza della Corte d’Appello Federale che dovrà arrivare nelle prossime settimane. In ogni caso Danilo e compagni risalgono al terzo posto, frutto dei 59 punti conquistati sul campo.

NUOVA CLASSIFICA SERIE A