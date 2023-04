Juventus: Collegio di Garanzia dello Sport rinvia nuovamente alla Corte d’Appello Federale

Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite ha accolto parzialmente il ricorso della Juventus. Annullando quindi la sentenza della Corte d’Appello Federale che aveva inflitto 15 punti al club bianconero e rimandandola sempre alla stessa Corte per un nuovo giudizio. Dopo l’udienza al Salone d’Onore del Coni durata due ore e quaranta minuti, la presidente del Collegio, Gabriella Palmieri Sandulli, e i quattro presidenti delle prime quattro sezioni del terzo e ultimo grado della giustizia sportiva: Vito Branca, Attilio Zimatore, Massimo Zaccheo e Dante D’Alessio, hanno dunque optato per un annullamento con rinvio. La Juventus riacquista i quindici punti in classifica in attesa però di un nuovo giudizio del secondo grado della Giustizia Sportiva Figc.

IN AGGIORNAMENTO