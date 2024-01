Serie A: la classifica a confronto con il 2022/2023 dopo 20 giornate

Si è appena chiusa la 20° giornata di Serie A 2023/2024. L’Inter si conferma in testa con 51 punti dopo il successo dominante per 5-1 in casa del Monza. Prima delle inseguitrici la Juventus, a -2/4/5 e con l’obiettivo di mantenere intatto il margine fino allo scontro diretto il 4 febbraio a San Siro. Il Milan completa il terzetto dei top team a 42 punti con 8 punti sulla Fiorentina quarta e 9 lunghezze sull’Atalanta, ad oggi fuori dalla Champions. In piena lotta per un piazzamento in zona coppe la Lazio, a 33 punti, il Bologna, 32 punti e le due grandi delusioni di questo campionato, Napoli e Roma.

Entrambe hanno cambiato allenatore, i partenopei due volte e i giallorossi da poche ore con l’avvicendamento di De Rossi, e sono rispettivamente ottava e nona con 31 e 29 punti. Nei bassifondi della classifica Empoli e Salernitana, 19ª e 20ª con 13 e 12 punti, a 5 e 6 lunghezze dal Cagliari, 17° e oggi salvo.

Facendo un confronto con la classifica della stagione 2022/2023 alla 20ª giornata l’Inter era seconda e aveva 11 punti in meno, mentre la Juventus era 8ª con 11 punti in meno conquistati sul campo, oppure 21 se si considerano i 10 punti di penalizzazione. Disastro Napoli, che nel 2022/2023 aveva 53 punti, 22 di scarto con l’annata passata, ed era a +13 sull’Inter. Miglioramenti anche per la Fiorentina, 10 punti in più e 9 posizioni in più, e per il Bologna, 10° nel 22/23 con 26 punti e ora 7° con 32. Male le romane, otto punti in meno per la Roma e cinque per la Lazio. Metà dei punti per l’Empoli, che nella scorsa stagione era 11° con 26 punti. Differenza negativa anche per la Salernitana, sono nove i punti in meno e sei le posizioni. Stessi punti invece per il Monza, 25, e uno solo in più per il Torino, 28 quest’anno e 27 lo scorso. Nonostante i miglioramenti delle ultime giornate, 11 punti in meno per l’Udinese che, grazie alla partenza sprint con Sottil nel 2022/2023, era 7ª con 29 punti mentre ora è 16ª con 18. Rendimento simile per Lecce e Sassuolo, che hanno un punto in più, 21, e uno in meno, 19, della passata stagione. Soglia per la salvezza incrementata di ben 4 punti, è sempre il Verona a occuparla. L’anno scorso era 18° con 13 punti, ora con 17.Ecco le classifiche complete a confronto.

CLASSIFICA 2023/2024 con differenza punti 2022/2023

1. Inter 51, +11

2. Juventus 49, +11

3. Milan 42, +4

4. Fiorentina 34, +10

5. Atalanta 33, -5

6. Lazio 33, -5

7. Bologna 32, +6

8. Napoli 31, -22

9. Roma 29, -8

10. Torino 28, +1

11. Monza 25, +0

12. Genoa 22 (Serie B)

13. Lecce 21, +1

14. Sassuolo 19, -1

15. Frosinone 19 (Serie B)

16. Udinese 18, -11

17. Cagliari 18 (Serie B)

18. Verona 17, +4

19. Empoli 13, -13

20. Salernitana 12, -9



CLASSIFICA 2022/2023

1. Napoli 53

2. Inter 40

3. Lazio 38

4. Atalanta 38

5. Milan 38

6. Roma 37

7. Udinese 29

8. Juventus 28(-10)

9. Torino 27

10. Bologna 26

11. Empoli 26

12. Monza 25

13. Fiorentina 24

14. Salernitana 21

15. Lecce 20

16. Sassuolo 20

17. Spezia 18

18. Verona 13

19. Sampdoria 9

20. Cremonese 8