Sta per andare in archivio un 2024 intenso nel mondo del calcio ed è tempo di bilanci. Per alcuni, viene in soccorso la statistica, andiamo allora a scoprire, come regalo di Natale, quali sono i record della Serie A che sono stati eguagliati o battuti nell’anno solare, e quali sono quelli che potrebbero essere demoliti o avvicinati nel 2025.

Dominatrice della seconda metà dello scorso campionato, è ovviamente l’Inter a comparire con maggiore frequenza, anche se non tutti i record sono lusinghieri. Partiamo però da questi. Eguagliando Juventus e Napoli tra le altre, l’Inter con 5 turni di anticipo ha fatto segnare il record del maggior numero di giornate d’anticipo con cui una squadra ha vinto il campionato. Non solo: l’Inter per la quinta volta nella sua storia è stata la squadra campione con il miglior attacco e la miglior difesa, è al secondo posto di questa speciale classifica alle spalle della Juventus. E’ un record nuovo e interamente dei nerazzurri quello legato al numero di partite consecutive in gol in un singolo campionato. ad aprile l’Inter ha raggiunto quota 34, la striscia si è poi fermata con la sconfitta per 1-0 contro il Sassuolo. A questo proposito, i neroverdi, peraltro retrocessi, sono tra le pochissime squadre ad aver battuto il vincitore del campionato sia all’andata che al ritorno.

SALERNITANA E UDINESE IN NEGATIVO

L’Udinese nel 2024 ha eguagliato il record di maggior numero di pareggi complessivo, 19 su 38, e di casalinghi, 11 su 38. Il Torino, eguagliando la Juventus nel 2016, nel 2024 ha chiuso il campionato con 13 cleen sheat casalinghi, è il record della Serie A. Poi, c’è da considerare il disastroso campionato scorso della Salernitana, e nel 2024 ne sono stati raccolti i frutti: 17 punti complessivi costituiscono il minor numero di punti in un singolo campionato, averne totalizzati 8 in casa costituisce un altro record negativo, e con il minor numero di vittorie, appena 2 (in questo caso record eguagliato). Inoltre, c’è il minor numero di vittorie in casa, 1, un primato condiviso con l’Udinese.

SAMARDZIC E IL SUO SINGOLARE PRIMATO

Nel complesso, alla trentaduesima e trentacinquesima giornata del campionato 2023/2024, è stato eguagliato il record di pareggi in un singolo turno di campionato, 7, e di conseguenza il minor numero di vittorie in una giornata, 3. Nel 2024 è stato siglato il gol più tardivo della storia della Serie A, quello di Lazar Samardžić, nel quattordicesimo minuto di recupero in Udinese-Empoli, dunque al minuto 104′. Pepe Reina, portiere del Como, è infine balzato a dicembre al quarto posto dei giocatori più anziani ad aver giocato in Serie A, a 42 anni e oltre cento giorni. Sarà difficile in futuro scalzarlo dalla top-10.

I RECORD NEL MIRINO PER IL 2025

Ma ci sono tanti record che potranno essere messi nel mirino nel 2025, vediamone alcuni. L’Atalanta ha vinto tutte le ultime 11 partite. Se (ragionando per assurdo, va detto) farà lo stesso nelle seguenti 21 che mancano fino alla chiusura del campionato, avrà vinto 34 delle 38 partite stagionali, e nessuna squadra c’è mai riuscita. L’attuale record è di 33 della Juventus 2023/2014 ed eventualmente può essere eguagliato da Napoli e Inter (anch’esse dovrebbero vincerle tutte da qui alla fine).

Per quanto riguarda il maggior numero di vittorie consecutive, sono 11 di fila per l’Atalanta, che dunque a febbraio, se vincerà le prossime 6 partite, eguaglierà il record dell’Inter di Mancini, superandolo se ne vincerà 7 consecutivamente. La Dea ha la striscia aperta di vittorie consecutive più lunga ed è dunque la più vicina a realizzare questo primato.

Sono 58 le partite di fila da imbattuto del Milan tra il maggio del 1991 e il marzo del 1993. La Juventus ha una serie aperta da 25 giornate e se riuscirà a superare indenne lo scoglio della Fiorentina nel prossimo weekend, potrà sperare di battere questo record, ma dovrebbe prolungare la striscia fino all’autunno prossimo. Con la ventiseiesima partita senza sconfitte di fila, inoltre, i bianconeri entreranno in top-10 in questa speciale classifica. Con 10 pareggi nelle prime 17 giornate, la Juventus sta arrancando e non poco. Come detto, il record in una singola stagione è di 19 segni X, dunque ne mancano 9 per eguagliarlo e 10 per superarlo alla Vecchia Signora, che però si augura di fare decisamente meglio.

Il Verona ha già perso 12 delle prime 17 partite, vincendo però le altre 5 e dunque salvando per ora la classifica. Il Benevento ha il record del maggior numero di ko in un campionato, ben 29, e l’Hellas si augura di non avvicinare nemmeno questa cifra nel 2025. Con 17 partite senza alcun pareggio, inoltre, gli scaligeri detengono la striscia aperta di partite di fila senza pareggi, ma il record è lontano ed è di 38 partite (appartiene alla Juventus, 33 vittorie e 5 ko a cavallo di due stagioni): i veneti dovrebbero continuare a non pareggiare fino all’ultima giornata per eguaglire il primato.

RECORD DI GOL

Nel 1947-1948 il Torino riuscì a raggiungere quota 125 gol, ma era un campionato a 21 squadre. Il Milan invece detiene il primato a 20 squadre con 118 gol nel 1950. Irripetibile? Forse: Atalanta e Inter hanno già superato quota 40 dopo diciassette giornate. Alzando la media, non di molto, si potrebbe ambire a sfondare il muro dei 100 gol e poi chissà. Solo 24 gol segnati in tutto il campionato dalla Sampdoria retrocessa nel 2023 oltre che da Cesena e Treviso: il Lecce ha segnato appena 11 gol nelle prime 17 giornate e la proiezione si attesta proprio intorno alle 24 reti, dunque i salentini, anche per l’obiettivo salvezza, hanno bisogno di segnare di più nel 2025.

RECORD DI PUNTI

La Juventus è l’unica squadra ad aver superato i cento punti in una stagione. Nel 2013-2014, con Antonio Conte in panchina, furono 102. In un campionato equilibrato e senza padroni, sembra difficile che qualcuna possa riuscirci nel 2025: le proiezioni, infatti, attestano a circa 90 punti lo scudetto. Nessuna squadra ha fatto peggio della Salernitana lo scorso anno: come detto, i campani hanno chiuso il campionato con soli 17 punti, il Monza ne ha fin qui soltanto 10, ma in Brianza si augurano serenamente di scavallare quella cifra. Soltanto 8 in casa per i campani nella scorsa stagione, i brianzoli ne hanno fin qui conquistati appena 3 senza mai vincere: qui un certo allarme c’è.