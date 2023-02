Serie A, Gravina: “Complimenti al Lecce per risultati e progettualità”

“Ci tengo a fare i miei complimenti al Lecce ed al suo presidente Saverio Sticchi Damiani, per i risultati sportivi che sta raggiungendo, ma anche per la progettualità”. Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, si è complimentato con il Lecce nel corso del convegno organizzato dal Corso di laurea in Diritto e Management dello sport, afferente al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento. “Il club salentino rappresenta infatti un modello gestionale lungimirante in ambito calcistico, poiché sano e sostenibile – ha aggiunto -. In questo momento di grande crisi, certo non solo calcistica ma di natura economico-sociale a larga scala, serve una progettualità nuova e sostenibile che consenta ai club di poter programmare ed al sistema di sussistere”.