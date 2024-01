Serie A, il Giudice Sportivo ferma per un turno quattro giocatori: squalificati anche Mazzarri e Palladino

Tramite un comunicato ufficiale, il Giudice Sportivo ha reso noti i provvedimenti presi in seguito alla diciottesima giornata di Serie A 2023/2024, andata in scena venerdì 29 e sabato 30 dicembre. Sono stati squalificati per un turno Mirko Maric (Monza), espulso nel recupero, Liberato Cacace (Empoli), Lewis Ferguson (Bologna) e Manuel Locatelli (Juventus), tutti ammoniti essendo diffidati. Fermati per una giornata anche due allenatori, Walter Mazzarri e Raffaele Palladino, entrambi espulsi in occasione del match del Maradona tra Napoli e Monza. Cinque infine le società multate per i comportamenti dei propri tifosi, eccole di seguito:

Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 30° del secondo tempo, intonato un coro becero nei confronti di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al termine della gara, lanciato un seggiolino in un settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria causando il leggero ferimento di uno spettatore.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 13° del primo tempo, acceso numerosi fumogeni nel proprio settore che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa sette minuti.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due fumogeni e nel recinto numerosi contenitori di plastica cilindrici di piccole dimensioni.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 25° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno e nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria una bottiglietta di plastica.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, all’11° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un bicchiere di plastica semi-pieno e nel recinto una lattina.