Serie A, Felipe Melo: “Pensavo che l’Inter potesse prendere il volo dopo il derby”

“Io vivo per il calcio, guardo tutte le partite che posso e sono interista fin da bambino anche se ho giocato nella Juventus, che rispetto, e nella Fiorentina che amo davvero. Dopo il 5-1 nel derby sinceramente pensavo che l’Inter potesse prendere il volo, purtroppo è arrivato sul pareggio contro il Bologna e il ko contro il Sassuolo. Per lo Scudetto manca ancora tanto, la corsa sarà ancora più bella rispetto all’anno scorso. Ci sono 3-4 squadre che lotteranno fino alla fine”. Lo ha detto l’ex centrocampista dell’Inter, Felipe Melo in un’intervista a Radio TV Serie A a proposito della stagione attuale che vede i nerazzurri in lotta per il titolo. “A me piace tantissimo Dumfries, che sta facendo bene ed è fortissimo – spiega -. Mi piace anche Mkhitaryan e mi piace troppo Barella, mi fa impazzire. Ha la cattiveria giusta, ha tecnica, fa gol. Hanno un centrocampo forte, ma credo che sia meglio quello del Real. L’Inter deve continuare così per lo Scudetto, quando c’ero io eravamo nei primi posti ma la rosa non era così ampia. Lo scorso anno a Istanbul l’Inter meritava più del City, bisogna continuare a sognare, possiamo lottare per lo Scudetto e per la Champions”.