Italia-Polonia U20: per l’esordio dell’Elite League attese migliaia di persone

Italia-Polonia sarà l’esordio casalingo della Nazionale Under 20 nell’Elite League, ma sarà soprattutto una festa. Sulle tribune dello stadio ‘Nicola Ceravolo‘ di Catanzaro sono attese migliaia di persone, con la presenza delle scuole calcio e degli studenti a rendere ancora più entusiasmante il pomeriggio. La partita è prevista per venerdì 13 ottobre alle ore 18:00.

“Partecipo da amministratrice ma soprattutto di tifosa – ha spiegato il vicesindaco di Catanzaro Giuseppina Iemma -. Stiamo vivendo un momento straordinario per il ritorno della Nazionale al Ceravolo: siamo pronti ad accogliere questo tipo di manifestazioni internazionali. Abbiamo fatto un lavoro importante di restyling dello stadio proprio per poter ospitare partite come questa, a cui assisterà anche la comunità polacca. Catanzaro dimostrerà ancora una volta di essere accogliente e inclusiva: una città che vive di entusiasmo e che celebrerà una questa festa“.

La Nazionale, quindi, si godrà il calore di Catanzaro, città a cui il capodelegazione dell’Under 20 Evaristo Beccalossi è è particolarmente legato. “Il mio percorso è iniziato proprio qui, con la prima partita in Serie B. Sono felice di tornare come è felice la squadra, che percepisce l’entusiasmo della piazza e che vuole regalare grandi emozioni al pubblico del Ceravolo“. Una Nazionale composta, per buona parte, dal gruppo che pochi mesi fa ha vinto l’Europeo Under 19 a Malta, con alla guida Alberto Bollini, attuale tecnico dell’Under 20.

Proprio Bollini è intervenuto dicendo: “Ne approfitto per fare i complimenti al lavoro del Catanzaro e anche a quello del Cosenza, allenato da Fabio Caserta, che ho avuto come giocatore all’Igea Virtus. Poter avere per cinque giorni i ragazzi è importante per lavorare e crescere. La Polonia è una squadra molto fisica che conosciamo bene. Dobbiamo sfruttare al meglio questo tempo, con il piacere e l’onore di giocare davanti a un grande pubblico“.

Luis Hasa è stato il miglior giocatore dell’Europeo e uno degli artefici del successo di luglio: “Siamo pronti per giocare questa partita, ci stiamo allenando bene. Affrontiamo una squadra fisica, rognosa, ma con le nostre caratteristiche sono sicuro che potremo fare una grande gara“.