Roger Federer atterrato a Shanghai e assediato dai fan: venerdì l’omaggio al Masters 1000 (VIDEO)

Roger Federer è atterrato a Shanghai, dove questo venerdì riceverà un omaggio da parte dell’organizzazione del Masters 1000 che il fenomeno svizzero ha vinto nel 2014 e nel 2017. King Roger sarà nominato ‘Icon Athlete’ e l’evento è incastonato nel programma di venerdì tra il quarto di finale Dimitrov-Jarry e quello Humbert-Rublev. Intanto, al momento del suo arrivo, il calore non è mancato. Federer è stato assediato dai fan, a caccia di un autografo e di una foto. “Sono molto entusiasta di essere nominato ‘Atleta Icona’ di Shanghai per il 2023. Ricordo di essere andato per la prima volta all’inaugurazione dello stadio e di essere stato amico intimo di Juss Event e degli organizzatori del torneo”, aveva commentato Federer a maggio, ai microfoni del sito ATP.

