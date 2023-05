Serie A, designazioni arbitri 36esima giornata: Napoli-Inter a Marinelli, Lecce-Spezia a Mariani

Sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli ad arbitrare Napoli-Inter, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il designatore della Can, Gianluca Rocchi, ha invece scelto l’internazionale Maurizio Mariani di Aprilia per lo spareggio salvezza tra Lecce e Spezia. Toccherà a Fourneau fischiare in Milan-Sampdoria mentre Giovanni Ayroldi dirigerà Empoli-Juventus. Ecco tutte le scelte e le designazioni per il terzultimo turno del massimo campionato italiano.

SASSUOLO – MONZA Venerdì 19/05 h. 20.45

SANTORO

D’ASCANIO – FONTANI

IV: AURELIANO

VAR: DI BELLO

AVAR: ZUFFERLI

CREMONESE – BOLOGNA Sabato 20/05 h. 15.00

VALERI

ROSSI M. – FONTEMURATO

IV: MINELLI

VAR: MARINI

AVAR: DI BELLO

ATALANTA – H. VERONA Sabato 20/05 h. 18.00

SOZZA

BACCINI – DI IORIO

IV: VOLPI

VAR: CHIFFI

AVAR: GIUA

MILAN – SAMPDORIA Sabato 20/05 h. 20.45

FOURNEAU

BERTI – SCATRAGLI

IV: FERRIERI CAPUTI

VAR: DI MARTINO

AVAR: LONGO S.

LECCE – SPEZIA h. 12.30

MARIANI

MELI – ALASSIO

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MUTO

TORINO – FIORENTINA h. 15.00

MASSIMI

IMPERIALE – MINIUTTI

IV: MAGGIONI

VAR: LA PENNA

AVAR: PAGANESSI

NAPOLI – INTER h. 18.00

MARINELLI

BINDONI – COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: CHIFFI

UDINESE – LAZIO h. 20.45

PAIRETTO

LOMBARDO – PAGLIARDINI

IV: BARONI

VAR: GUIDA

AVAR: GIUA

ROMA – SALERNITANA Lunedì 22/05 h. 18.30

COLOMBO

TEGONI – SCARPA

IV: MASSA

VAR: BANTI

AVAR: GUIDA

EMPOLI – JUVENTUS Lunedì 22/05 h. 20.45

AYROLDI

BRESMES – CAPALDO

IV: MARCHETTI

VAR: DOVERI

AVAR: LA PENNA