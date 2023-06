Serie A, De Siervo: “Inevitabile ormai avere più abbonamenti per vedere tutte le partite”

“Un solo abbonamento per i tifosi? Credo che sia inevitabile oggi avere una pluralità di abbonamenti. E sul prezzo non penso che si debba scendere più di tanto”. Così l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, in un’intervista al Sole 24 Ore nella quale ha affrontato il tema dei diritti tv: “Certo è che si può migliorare l’offerta La pirateria va sconfitta a livello culturale, questo è fondamentale per ampliare la base degli abbonati. E con un aumento degli abbonati si potrebbe prospettare un reale riequilibrio dei costi”.