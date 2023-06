Inter, Qatar Airways in pole per diventare main sponsor: obiettivo 40 milioni di introiti

Dopo l’accordo trovato con Paramount+, che permetterà all’Inter di incassare 10 milioni all’anno, i nerazzurri sono alla ricerca di altri sponsor per incrementare i propri introiti commerciali. L’obiettivo è di 40 milioni e, se 5 arrivano da Ebay come sponsor di manica, l’Inter potrebbe incassare il resto dal main sponsor. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, al momento sarebbe Qatar Airways il brand favorito per diventare lo sponsor principale sulla divisa da gioco dell’Inter. La compagnia aerea qatariota sponsorizza già altre squadre come Psg e Roma.