Serie A, confermata la 36a giornata: Roma-Salernitana lunedì alle 18:30, Empoli-Juventus la sera

Con una nota ufficiale, la Lega Serie A ha ufficializzato definitivamente la trentaseiesima giornata, dopo i turni europei di Roma, Juventus e Fiorentina. La sfida dei bianconeri – eliminati dall’Europa League – in casa dell’Empoli si svolgerà regolarmente alle ore 20.45 di lunedì 22 maggio. Nessun slittamento per Vlahovic e compagni. Di conseguenza, anche Roma-Salernitana avrà luogo come da programma originario alle ore 18.30 di lunedì 22 maggio. Invariato il resto del programma della terzultima di campionato.