Serie A come i Mondiali: Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria arrivano entrambe a 100 minuti

Si sono conclusi i primi due match della 16ª giornata di Serie A, prima dopo la lunga sosta per i Mondiali in Qatar. Hanno aperto le danze Salernitana-Milan e Sassuolo-Sampdoria. I ragazzi di Pioli hanno controllato i due gol segnati nel primo tempo vincendo 2-1. Tre punti fondamentali anche per la squadra di Stankovic, che si avvicina alla zona salvezza battendo 2-1 i padroni di casa. Partite molto combattute che sono terminate entrambe al 100′ con recuperi record causati dagli interventi del Var, un gol annullato e un rosso revocato in Salernitana-Milan e il rigore assegnato al Sassuolo e trasformato da Berardi. Serie A che sembra essere tornata al meglio, pronta a regalare emozioni per i prossimi 5 mesi.