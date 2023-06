Serie A, Carnevali sui diritti tv: “Speriamo di chiudere entro fine mese, prevarrà il buonsenso di tutti”

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha risposto alle domande dei giornalisti lasciando l’assemblea della Lega Serie A a Milano. Il tema principale ha riguardato ovviamente le offerte arrivate da Dazn, Sky e Mediaset per i diritti tv del campionato: “Ci auguriamo di chiudere entro fine mese, ci saranno trattative molto importanti. Abbiamo fatto alcune valutazioni con gli altri presidenti di Serie A, poi il presidente deciderà la cosa migliore da fare. Penso che si andrà a trattativa e che a prevalere sia il buonsenso di tutti. Si farà infatti un investimento giusto per il valore della Serie A“. Poco sorpreso, infine, Carnevali della mancata offerta di Amazon: “Ci aspettavamo che non sarebbe emersa”.