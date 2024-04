Serie A, calciatori albanesi come quelli britannici: approvata proposta di Gravina

La Figc con un comunicato a margine di una riunione tenutasi di recente, ha di fatto approvato la proposta del presidente Gabriele Gravina, per consentire il tesseramento, in favore delle società partecipanti al campionato di Serie A maschile, di un solo calciatore professionista di cittadinanza albanese proveniente dall’estero, per la prossima stagione sportiva 2024/2025, analogamente e con i limiti già previsti dalle vigenti norme federali in materia per i calciatori professionisti di cittadinanza britannica.

Questo provvedimento, fortemente voluto da Gravina, è volto ad aiutare le società con i tesseramenti di calciatori di cittadinanza albanese, che seppure non essendo un paese UE, ha un forte legame con l’Europa e l’Italia. Inoltre le relative disposizioni procedurali verranno emanate con il consueto provvedimento del Consiglio Federale in materia di tesseramento dei calciatori extracomunitari prossimamente.

In sostanza, con il provvedimento, i calciatori albanesi, extra-comunitari, sono equiparati a quelli britannici, per i quali, dopo la Brexit, non è comunque necessario liberare uno slot per poter effettuare un tesseramento.