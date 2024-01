Serie A, Cagliari pronto a scendere in campo con maglia anni ’70 in onore di Gigi Riva

La richiesta è già stata inoltrata, il Cagliari è pronto a scendere in campo venerdì notte alla Domus contro il Torino con una casacca anni Settanta per onorare Gigi Riva. In attesa dell’ok da parte della Lega Calcio, sono in ogni caso previsti un minuto di silenzio prima del fischio di avvio e il lutto al braccio per i giocatori della squadra allenata da Claudio Ranieri. Inoltre, le curve stanno allestendo una scenografia speciale per celebrare Rombo di Tuono: tutto ancora top secret.