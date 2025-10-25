Una giornata ricca di eventi quella per lo sport in tv odierno. Sfide importanti di serie A, motori e poi ancora Jannik Sinner.

Si preannuncia un sabato ricchissimo di eventi fin da questa mattina e che andrà avanti per tutta la giornata. Subito la Sprint di MotoGp alle 9, c’è sia la MotoGp che la Formula 1 (in serata) e poi tutti i campionati. Napoli e Inter si giocano il primato al Maradona e chi vince scavalcherà il Milan, tanto spazio anche ai campionati stranieri ma anche il torneo Atp di Vienna con due semifinali con l’Italia protagonista. Prima Jannik Sinner affronterà Alex De Minaur e poi Lorenzo Musetti che sfiderà invece il numero 3 al mondo Alexander Zverev.

Sport in tv oggi, ecco tutti gli eventi di giornata

Ecco tutti gli eventi sportivi della giornata odierna in tv:

6.45 Moto3, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD

7.10 Moto3, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD

7.40 Moto2, GP Malesia: qualifiche 1 – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD

8.05 Moto2, GP Malesia: qualifiche 2 – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD

8.30 Pattinaggio artistico, Cup of China: free dance danza sul ghiaccio – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

8.30 Tennis, WTA 250 Guangzhou: semifinali singolare e doppio – 10.30 SuperTennis HD, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, SuperTenniX, Sky Go, NOW

9.00 MotoGP, GP Malesia: Sprint Race – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

9.00 Ginnastica artistica, Mondiali: finali di specialità (volteggio maschile, trave, parallele, corpo libero, sbarra) – Rai Play Sport 1, 9.00-9.50 e 11.10-12.50 Rai Sport HD

9.00 Taekwondo, Mondiali: ottavi e quarti di finale -63 kg uomini e -49 kg donne – YouTube World Taekwondo, worldtaekwondo.org

10.00 Sci alpino, Coppa del Mondo Soelden: prima manche gigante femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

10.30 Pattinaggio artistico, Cup of China: free Program individuale femminile – Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

12.00 Taekwondo, Mondiali: semifinali e finali -63 kg uomini e -49 kg donne – Olympic Channel, YouTube World Taekwondo, worldtaekwondo.org

12.30 Tennis, ATP 500 Vienna: semifinali singolare e doppio (2° match dalle 12.30 non prima delle 15.00 Sinner-de Minaur, 3° match dalle 12.30 non prima delle 16.30 Musetti-Zverev) – 15.00 Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

12.40 Pattinaggio artistico, Cup of China: free Program individuale maschile – Eurosport 2 HD, Discovery+, DAZN

13.00 Sci alpino, la Coppa del Mondo a Soelden: seconda manche gigante femminile – Rai Sport HD, Rai Play, Eurosport 1 HD, Discovery+, DAZN

13:00 Football americano, Europei: semifinale, Italia-Finlandia – IFAF TV

13.00 Tennis, ATP 500 Basilea: semifinali singolare e doppio – 15.00 Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

14.30 Rugby, Serie A Élite maschile: Fiamme Oro-Petrarca Padova – Rai Sport HD, Rai Play

14.50 Pattinaggio artistico, Cup of China: free program coppie d’artistico – Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN

15.00 Calcio, Serie A: Udinese-Lecce – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Parma-Como – DAZN, DAZN 2

16.00 Ciclismo su pista, Mondiali: 4a giornata, prima sessione – Nessuna copertura tv / streaming

18.00 Volley, SuperLega: Grottazzolina-Verona – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Napoli-Inter – DAZN, DAZN 1

18.30 Rugby, URC: Leinster-Zebre – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

18.30, Rugby, URC: Benetton-Stormers – Sky Sport Max, Sky Go, NOW

19.30 F1, GP Messico: prove libere 3 – Sky Sport F1, Sky Go, NOW

19.30 Volley femminile, Serie A1: Cuneo-Perugia – DAZN, VBTV

19.30 Basket femminile, Serie A1: Schio -Brixia – flima.tv

20.00 Basket, Serie A: Varese-Trentino – LBA TV

20.30 Basket, Serie A: Tortona-Trapani – LBA TV, Sky Sport Basket, Sky Sport Uno, Sky Go, NOW

20.30 Volley femminile, Serie A1: Chieri-Bergamo – VBTV

20.30 Volley femminile, Serie A1: Novara-Conegliano – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Cremonese-Atalanta- DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

22.30 Ciclismo su pista, Mondiali: 4a giornata, seconda sessione – Rai Play Sport 1, discovery+, dalle 23.00 Rai Sport HD, dalle 23.30 Eurosport 1 HD, DAZN

23.00 F1, GP Messico: qualifiche – Sky Sport Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, Sky Go, NOW, 00.30 differita TV 8 HD, tv8.it