Serie A, addio al Decreto Crescita: dal 1°gennaio 2024 terminano le agevolazioni fiscali per i club

Una nuova rivoluzione per la Serie A e per il calciomercato. Questa volta di quelle non volute, ma che bisogna accettare in seguito a un cambio di legge. In seguito al Consiglio dei Ministri tenutosi nella serata di ieri, nella Finanziaria per il 2024 il Governo attualmente in carica ha varato una stretta sugli sgravi fiscali per i lavoratori provenienti dall’estero, ma soprattutto ha escluso gli sportivi. Una decisione che va a impattare sulle operazioni di calciomercato della Serie A, dato che di queste facilitazioni potevano usufruire le società per i calciatori acquistati dall’estero nell’ormai noto Decreto Crescita. Prendendo in considerazione l’ultima sessione estiva, si possono citare Thuram e Pavard per l’Inter, oppure Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic del Milan; Weah della Juventus; Aouar e Ndicka della Roma; Cajuste, Natan e Lindstrom del Napoli e tanti altri. Per forza di cose dovranno cambiare alcune strategia da parte delle dirigenze dei nostri club.