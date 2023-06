Serie A, l’ad De Siervo riceve il premio ‘Torquato Bresciani’: “Un onore ottenerlo”

Grande riconoscimento per l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, che ha ricevuto il premio “Torquato Bresciani“, assegnatogli nel marzo scorso in occasione della settantatreesima edizione della Viareggio Cup. De Siervo si è detto onorato del premio: “È un piacere ottenere questo riconoscimento: ho visto l’albo d’oro ed è davvero un privilegio fare parte della storia di questa manifestazione che ha visto sbocciare talenti come Totti, Pirlo, Baggio, Del Piero, Nesta, Immobile, solo per citarne alcuni, e iniziare la loro straordinaria carriera fuoriclasse come Cavani, Batistuta o Lukaku. Il Torneo di Viareggio è sempre stato una vetrina di fama acclarata a livello internazionale, è nostra intenzione valorizzarlo ulteriormente per dare la possibilità ai giovani calciatori di tutto il mondo di mettersi in mostra”.

Anche l’attuale presidente del Cgc, Alessandro Palagi, si è detto felice di aver premiato l’ad: “È stato un onore consegnare il riconoscimento dedicato alla memoria del nostro indimenticabile fondatore Torquato Bresciani nelle mani di un dirigente di grande esperienza e capacità come Luigi De Siervo: nel corso dell’incontro nella nostra sede abbiamo parlato del futuro della manifestazione e sono convinto che lo scambio di idee sia stato foriero di interessanti prospettive per la prossima edizione del Torneo”.